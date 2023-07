Così sono i leoni di San Marco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i leoni di San Marco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALATI

Significato/Curiosita : Cosi sono i leoni di san marco

Combinazioni presenti sono l'aureola sul capo e un libro tra le zampe. il leone di san marco è il secolare simbolo della città di venezia, della sua antica... Gli ussari alati di polonia (husaria in lingua polacca) furono il corpo militare che costituì il nerbo delle forze di cavalleria dell'esercito del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

