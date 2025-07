Lo sono i protagonisti del Signore delle mosche nei cruciverba: la soluzione è Bambini

BAMBINI

Curiosità e Significato di Bambini

Hai risolto il cruciverba con Bambini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bambini.

Perché la soluzione è Bambini? I bambini sono i protagonisti del romanzo Il Signore delle Mosche di William Golding. Rappresentano innocenza, purezza e il futuro, ma mostrano anche come, in assenza di adulti, possano emergere istinti primitivi e comportamenti crudeli. La loro presenza ci invita a riflettere sulla fragilità morale e sulla crescita umana, rendendo i bambini simboli di un mondo in evoluzione e di un'umanità ancora da scoprire.

Come si scrive la soluzione Bambini

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono i protagonisti del Signore delle mosche"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

N Napoli

I Imola

