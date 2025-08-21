La nuance dei Francesi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La nuance dei Francesi' è 'Gradazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Gradazione? La gradazione dei francesi si percepisce nelle sfumature di colore, nelle variazioni di tono e nelle espressioni che arricchiscono la loro comunicazione. È come un gioco di luci e ombre che dà profondità e carattere, rendendo ogni dettaglio più vivo e significativo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La nuance dei Francesi
- Risposta: GRADAZIONE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GDOE
- Inizia con: G
- Finisce con: E
La nuance dei Francesi: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "La nuance dei Francesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Gradazione. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.