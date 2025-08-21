La nuance dei Francesi

Paola Cammarota | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La nuance dei Francesi' è 'Gradazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GRADAZIONE

Perchè la soluzione è Gradazione? La gradazione dei francesi si percepisce nelle sfumature di colore, nelle variazioni di tono e nelle espressioni che arricchiscono la loro comunicazione. È come un gioco di luci e ombre che dà profondità e carattere, rendendo ogni dettaglio più vivo e significativo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La nuance dei Francesi
  • Risposta: GRADAZIONE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GDOE
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E
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La nuance dei Francesi: risposta da 10 lettere

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