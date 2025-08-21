Fanno una vita di stenti

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fanno una vita di stenti' è 'Poveri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POVERI

Perché la soluzione è Poveri? Persone che affrontano molte difficoltà quotidiane, spesso senza abbastanza risorse per soddisfare i bisogni fondamentali, sono considerate povere. La loro condizione si caratterizza per mancanza di cibo, riparo e assistenza, rendendo ogni giorno una sfida. Vivono con poche certezze e spesso devono fare i conti con l'incertezza del futuro, vivendo una realtà fatta di sacrifici e privazioni.

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Fanno una vita di stenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Poveri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fanno una vita di stenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poveri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fanno una vita di stenti
  • Risposta: POVERI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
V Venezia
E Empoli
R Roma
I Imola

La soluzione 'Poveri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno una vita di stenti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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