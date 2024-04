La Soluzione ♚ Fanno vita zingaresca

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GITANI

Curiosità su Fanno vita zingaresca: All'estero (le altre due erano spaghetti e pizza). il suo look si fa più zingaresco, caratterizzato dai numerosi anelli e dall'immancabile bombetta. nel 1971... I popoli romaní sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato) della lingua romaní. Originariamente fuoricasta dell'India settentrionale, i popoli romaní si stabilirono in Europa nel corso del Medioevo e si sono diffusi in tempi più recenti anche in altri continenti (America). Le popolazioni romaní sono in massima parte stanziali e hanno generalmente le cittadinanze degli stati di rispettiva residenza. Tra i principali gruppi romaní in Italia vi sono i rom e i sinti. La disciplina che si occupa di studiare la storia, lingua e cultura dei popoli romaní (da non confondersi con i romeni) è la romanologia. Nell'uso ...

