Fanno la vita dei pastori

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fanno la vita dei pastori' è 'Caprai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPRAI

Perché la soluzione è Caprai? I caprai sono figure fondamentali nelle aree rurali, poiché si occupano di gestire e curare le capre, animali che forniscono latte, carne e altri prodotti utili. La loro attività consiste nel guidare le capre nei pascoli, garantendo il benessere degli animali e mantenendo le tradizioni agricole locali. La loro presenza assicura un rapporto diretto tra l’uomo e gli animali, contribuendo alla sostenibilità delle comunità pastorali. La loro cura quotidiana rende possibile la continuità di queste pratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fanno la vita dei pastori". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Fanno la vita dei pastori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Caprai

La definizione "Fanno la vita dei pastori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fanno la vita dei pastori" conferma che la soluzione 'Caprai' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Caprai

C Como A Ancona P Padova R Roma A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fanno la vita dei pastori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caprai' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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