Condurre una vita di stenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Condurre una vita di stenti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Condurre una vita di stenti' è 'Patire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATIRE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Patire? Il verbo PATIRE indica il soffrire, sopportare dolori o difficoltà. Quando si parla di condurre una vita di stenti, si fa riferimento a un'esistenza segnata da privazioni e sofferenze continue. Questa condizione implica spesso una sofferenza fisica o morale che si manifesta attraverso privazioni di beni essenziali, salute o serenità. La parola si collega strettamente alla condizione di chi vive momenti difficili, affrontando con rassegnazione le avversità quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Condurre una vita di stenti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Condurre una vita di stenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Patire

Questa pagina è dedicata alla definizione "Condurre una vita di stenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Condurre una vita di stenti" conferma che la soluzione 'Patire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patire

P Padova A Ancona T Torino I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Condurre una vita di stenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sopportare sofferenzeSoffrire provare doloreSopportare una penaCondurre una vita di fatica: tirare laSi dice di chi ama condurre una vita di piaceriSe ne può condurre uno alto di vitaFanno una vita di stentiAmano condurre vita solitaria