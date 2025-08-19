Tecnica artistica d incollaggio di carta fra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tecnica artistica d incollaggio di carta fra' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLAGE

Perchè la soluzione è Collage? Il collage è una tecnica artistica che consiste nel combinare vari pezzi di carta, ritagliando e incollando elementi diversi per creare un'opera unica. Questa forma permette di esprimere idee e emozioni attraverso composizioni creative, dando vita a immagini nuove e sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tecnica artistica d incollaggio di carta fra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage

In presenza della definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tecnica artistica d incollaggio di carta fra

Tecnica artistica d incollaggio di carta fra Risposta: COLLAGE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona G Genova E Empoli

La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.