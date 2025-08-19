Tecnica artistica d incollaggio di carta fra

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tecnica artistica d incollaggio di carta fra' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLAGE

Perchè la soluzione è Collage? Il collage è una tecnica artistica che consiste nel combinare vari pezzi di carta, ritagliando e incollando elementi diversi per creare un'opera unica. Questa forma permette di esprimere idee e emozioni attraverso composizioni creative, dando vita a immagini nuove e sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tecnica artistica d incollaggio di carta fra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage

In presenza della definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tecnica artistica d incollaggio di carta fra
  • Risposta: COLLAGE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
A Ancona
G Genova
E Empoli

La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con tecnica: Tecnica di depilazione a strappo 

Con artistica: Corrente artistica che caratterizzò il Seicento 

Con carta: Disegno trasferibile su un altro foglio di carta 