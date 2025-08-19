Tecnica artistica d incollaggio di carta fra
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tecnica artistica d incollaggio di carta fra' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLLAGE
Perchè la soluzione è Collage? Il collage è una tecnica artistica che consiste nel combinare vari pezzi di carta, ritagliando e incollando elementi diversi per creare un'opera unica. Questa forma permette di esprimere idee e emozioni attraverso composizioni creative, dando vita a immagini nuove e sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tecnica artistica d incollaggio di carta fra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage
In presenza della definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tecnica artistica d incollaggio di carta fra
- Risposta: COLLAGE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tecnica artistica d incollaggio di carta fra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con tecnica: Tecnica di depilazione a strappo
Con artistica: Corrente artistica che caratterizzò il Seicento