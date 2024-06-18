Tecnica artistica di tessere vitree colorate

SOLUZIONE: MOSAICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tecnica artistica di tessere vitree colorate" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tecnica artistica di tessere vitree colorate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mosaico? Il mosaico è un'antica forma d'arte che consiste nel creare immagini o decorazioni utilizzando piccoli pezzi di vetro colorato, pietre o altri materiali. Questa tecnica permette di comporre composizioni complesse e vivaci, spesso applicate su pareti, pavimenti o oggetti d'arredo. La precisione nel posizionare ogni frammento è fondamentale per ottenere un risultato armonioso e duraturo nel tempo. La sua storia risale a civiltà antiche, che la adottavano per abbellire spazi sacri e civili.

La soluzione associata alla definizione "Tecnica artistica di tessere vitree colorate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tecnica artistica di tessere vitree colorate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mosaico:

M Milano O Otranto S Savona A Ancona I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tecnica artistica di tessere vitree colorate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

