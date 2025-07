Tecnica artistica che può essere a puntasecca nei cruciverba: la soluzione è Incisione

INCISIONE

Curiosità e Significato di Incisione

Vuoi sapere di più su Incisione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Incisione.

Perché la soluzione è Incisione? L'incisione è una tecnica artistica che consiste nel incidere, cioè graffiare o scalfire, superfici come il legno, il metallo o la pietra per creare disegni o scritte. Spesso si utilizza a puntasecca, uno stile che permette di ottenere dettagli fini e sfumature morbide. È un'arte antica apprezzata per la sua precisione e raffinatezza, capace di trasformare materiali grezzi in opere d'arte eleganti e durature.

Come si scrive la soluzione Incisione

Hai davanti la definizione "Tecnica artistica che può essere a puntasecca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

