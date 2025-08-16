Punta del cuore

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Punta del cuore' è 'Mucrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUCRONE

Perchè la soluzione è Mucrone? Il mucrone è la punta più affilata del cuore, situata nella parte superiore. È una piccola estensione che si distingue chiaramente, contribuendo alla forma complessiva dell’organo. La sua presenza dà un tocco distintivo alla silhouette del cuore, rendendolo facilmente riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Punta del cuore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mucrone

La definizione "Punta del cuore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mucrone'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Punta del cuore
  • Risposta: MUCRONE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
U Udine
C Como
R Roma
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Mucrone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Punta del cuore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con punta: Punta bella località di Arbe l isola del Quarnaro 

Con cuore: Mancanza di cuore 