La Soluzione ♚ Ha la punta di feltro

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Ha la punta di feltro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PENNARELLO

Curiosità su Ha la punta di feltro: Cuoio, ha la punta di sezione triangolare e ben affilata per riuscire a bucare la pelle. da tappezziere per feltro per macchine per maglieria per la produzione... Il pennarello è un tipo di penna la cui la punta è formata da un materiale sintetico poroso (come feltro o nylon) e il cui serbatoio contiene inchiostri colorati di varia natura.

Altre Definizioni con pennarello; punta; feltro;