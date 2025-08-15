Campo coltivato a grossi frutti estivi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Campo coltivato a grossi frutti estivi' è 'Melonaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MELONAIO
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Perché la soluzione è Melonaio? Un melonaio è un luogo dove si coltivano grandi frutti estivi, ideali per rinfrescarsi durante le giornate calde. Qui si dedicano spazi alle piante di meloni, angurie e altri frutti succosi, che richiedono cure attente e temperature adeguate. La coltivazione di questi frutti permette di godere di prodotti naturali e gustosi, perfetti per uno spuntino o una merenda. La passione per questa attività rende il melonaio un angolo di natura e freschezza.
Campo coltivato a grossi frutti estivi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Melonaio
Quando la definizione "Campo coltivato a grossi frutti estivi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Melonaio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Campo coltivato a grossi frutti estivi
- Risposta: MELONAIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Melonaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Campo coltivato a grossi frutti estivi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Frutti caratterizzati da noccioli grossi e lisci Un campo coltivato a meli Frutti estivi arancioni Campo coltivato I frutti di un terreno coltivato
Altre definizioni collegate
Con campo: Il campo con le panchine
Con coltivato: Campicello coltivato
Con grossi: Grossi depositi di grano