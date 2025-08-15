Campo coltivato a grossi frutti estivi

Vito Manzione | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Campo coltivato a grossi frutti estivi' è 'Melonaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MELONAIO

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Perché la soluzione è Melonaio? Un melonaio è un luogo dove si coltivano grandi frutti estivi, ideali per rinfrescarsi durante le giornate calde. Qui si dedicano spazi alle piante di meloni, angurie e altri frutti succosi, che richiedono cure attente e temperature adeguate. La coltivazione di questi frutti permette di godere di prodotti naturali e gustosi, perfetti per uno spuntino o una merenda. La passione per questa attività rende il melonaio un angolo di natura e freschezza.

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Campo coltivato a grossi frutti estivi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Melonaio

Quando la definizione "Campo coltivato a grossi frutti estivi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Melonaio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Campo coltivato a grossi frutti estivi
  • Risposta: MELONAIO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
L Livorno
O Otranto
N Napoli
A Ancona
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Melonaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Campo coltivato a grossi frutti estivi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Frutti caratterizzati da noccioli grossi e lisci Un campo coltivato a meli Frutti estivi arancioni Campo coltivato I frutti di un terreno coltivato 

Altre definizioni collegate

Con campo: Il campo con le panchine 

Con coltivato: Campicello coltivato 

Con grossi: Grossi depositi di grano 