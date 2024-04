La Soluzione ♚ Frutti estivi arancioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Frutti estivi arancioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALBICOCCHE

Curiosità su Frutti estivi arancioni: Spunta all'ascella delle foglie; tipici i calici arancioni di consistenza simile alla carta. fioritura estiva (da luglio ad agosto). è verde chiara e ovale... L'albicocca è il frutto dell'albicocco (Prunus armeniaca), appartiene alla famiglia delle Rosacee e al genere prunus, cui appartengono anche ciliegia, prugna, mandorla, pesca. Con alcuni di questi sono stati prodotti vari ibridi molto apprezzati dai mercati in cui sono stati introdotti.

