Campo coltivato - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ORTO - PIANTAGIONE

Un campo coltivato o un orto-piantagione è un'area di terreno dedicata alla coltivazione di piante o alla produzione di colture agricole. Questi campi sono spesso suddivisi in file o appezzamenti dove vengono piantate varie specie vegetali, come verdure, frutta, erbe aromatiche o piante da fiore. Gli orti-piantagione possono essere gestiti a fini alimentari, commerciali o per scopi di giardinaggio. Essi richiedono cura, manutenzione e attenzione costante per garantire una buona crescita delle piante e una produzione abbondante. Questi spazi sono vitali per la produzione di alimenti freschi, sani e locali, promuovendo la sostenibilità ambientale e l'autosufficienza. Inoltre, i campi coltivati o gli orti-piantagione contribuiscono anche a preservare la biodiversità e a promuovere la connessione con la natura.

