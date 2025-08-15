Appiccicata sulla bottiglia dell acqua

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appiccicata sulla bottiglia dell acqua' è 'Etichetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETICHETTA

Perchè la soluzione è Etichetta? L'etichetta è quella piccola pellicola che trovi sulla bottiglia d'acqua. Serve a indicare il marchio, le informazioni nutrizionali e la provenienza. È facile da riconoscere e si stacca facilmente quando si apre la bottiglia per berne l'acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Appiccicata sulla bottiglia dell acqua

Appiccicata sulla bottiglia dell acqua Risposta: ETICHETTA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: E________

E________ Inizia con: E

E Finisce con: A

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Appiccicata sulla bottiglia dell acqua nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Etichetta

Se la definizione "Appiccicata sulla bottiglia dell acqua" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etichetta'.

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli T Torino I Imola C Como H Hotel E Empoli T Torino T Torino A Ancona

La soluzione 'Etichetta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appiccicata sulla bottiglia dell acqua". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.