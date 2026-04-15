Allarga il collo della bottiglia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Allarga il collo della bottiglia' è 'Imbuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBUTO

Perché la soluzione è Imbuto? Un imbuto è uno strumento utilizzato per facilitare il versamento di liquidi o polveri da un contenitore più grande a uno più piccolo, evitando fuoriuscite e sprechi. La sua forma a cono permette di dirigere con precisione il flusso di sostanze, riducendo il rischio di versamenti accidentali. Quando si deve riempire una bottiglia, si utilizza un imbuto per allargare il collo, facilitando l'inserimento del liquido senza sporcare l'esterno. È un oggetto molto pratico in cucina e in laboratorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allarga il collo della bottiglia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Allarga il collo della bottiglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Imbuto

La definizione "Allarga il collo della bottiglia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allarga il collo della bottiglia" conferma che la soluzione 'Imbuto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Imbuto

I Imola M Milano B Bologna U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allarga il collo della bottiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbuto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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