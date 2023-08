Sostanze che aumentano il potere bagnante dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze che aumentano il potere bagnante dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TENSIOATTIVI

Significato/Curiosità : Sostanze che aumentano il potere bagnante dell acqua

Le sostanze che aumentano il potere bagnante dell'acqua, note come tensioattivi o surfattanti, sono molecole che agiscono abbassando la tensione superficiale dell'acqua. Questo permette all'acqua di diffondersi più facilmente su superfici solide, aumentando il suo potere di bagnatura. I tensioattivi sono composti anfipatici, con una parte idrofila che si lega all'acqua e una parte idrofoba che interagisce con le superfici non acquose. Questa dualità consente loro di ridurre l'attrito tra l'acqua e le superfici, facilitando processi come il lavaggio e la pulizia. Sono ampiamente utilizzati in detergenti, saponi, shampoo e molti altri prodotti per migliorare l'efficacia delle operazioni di pulizia e bagnatura.

Altre risposte alla domanda : Sostanze che aumentano il potere bagnante dell acqua : sostanze; aumentano; potere; bagnante; acqua; Studia l intensità cromatica delle sostanze ; Le sostanze di famiglia; Suffisso per sostanze proteiche; Un suffisso da sostanze chimiche; sostanze per gli integratori alimentari; aumentano la pensione; aumentano l aderenza al suolo delle auto sportive; Le disfunzioni renali ne aumentano il tasso; Abuso di potere ; Indicano il potere antidetonante della benzina; La tutela dall arbitrio del potere pubblico; Il terzo potere dopo legislativo e giudiziario; Per Marie Kondo ha un magico potere ; Nella sacca del bagnante ; Una crema per il bagnante ; L indossa il bagnante ; Il bagnante rischia di calpestarlo sugli scogli; Dà riparo al bagnante ; Semplici biscotti con acqua e farina; Specchi d acqua immobile; Solidificare l acqua ; Roccia a fior d acqua ; Levare l acqua dalla barca con la sàssola;

Cerca altre Definizioni