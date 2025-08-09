Un gioco con orizzontali e verticali
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un gioco con orizzontali e verticali' è 'Cruciverba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRUCIVERBA
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Perché la soluzione è Cruciverba? Il cruciverba è un passatempo che coinvolge l'inserimento di parole in una griglia composta da caselle orizzontali e verticali, creando un intreccio di termini collegati tra loro. Questo gioco stimola la mente e la conoscenza, richiedendo capacità di ragionamento e conoscenza lessicale. Le parole si incrociano in modo da formare una rete di significati, rendendo ogni soluzione un puzzle da risolvere. La sua struttura e il suo scopo sono chiaramente riconoscibili attraverso questa disposizione.
Un gioco con orizzontali e verticali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cruciverba
Per risolvere la definizione "Un gioco con orizzontali e verticali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cruciverba'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un gioco con orizzontali e verticali
- Risposta: CRUCIVERBA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Cruciverba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un gioco con orizzontali e verticali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Insieme di tratti orizzontali e verticali Un gioco che non dà motivo di litigare Una confezione di carte da gioco Un gioco del biliardo Dà nome ad un semplicissimo gioco con i dadi
Altre definizioni collegate
Con gioco: Classico gioco di carte simile al bridge
Con orizzontali: Così sono chiamate le rughe orizzontali che si formano sul collo
Con verticali: Tessuto con righe verticali