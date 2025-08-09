Un gioco con orizzontali e verticali

Anna Gallo | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un gioco con orizzontali e verticali' è 'Cruciverba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRUCIVERBA

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Perché la soluzione è Cruciverba? Il cruciverba è un passatempo che coinvolge l'inserimento di parole in una griglia composta da caselle orizzontali e verticali, creando un intreccio di termini collegati tra loro. Questo gioco stimola la mente e la conoscenza, richiedendo capacità di ragionamento e conoscenza lessicale. Le parole si incrociano in modo da formare una rete di significati, rendendo ogni soluzione un puzzle da risolvere. La sua struttura e il suo scopo sono chiaramente riconoscibili attraverso questa disposizione.

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Un gioco con orizzontali e verticali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cruciverba

Per risolvere la definizione "Un gioco con orizzontali e verticali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cruciverba'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un gioco con orizzontali e verticali
  • Risposta: CRUCIVERBA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

C Como
R Roma
U Udine
C Como
I Imola
V Venezia
E Empoli
R Roma
B Bologna
A Ancona

La soluzione 'Cruciverba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un gioco con orizzontali e verticali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con gioco: Classico gioco di carte simile al bridge 

Con orizzontali: Così sono chiamate le rughe orizzontali che si formano sul collo 

Con verticali: Tessuto con righe verticali 