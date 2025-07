Tessuto con righe verticali nei cruciverba: la soluzione è Gessato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tessuto con righe verticali' è 'Gessato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESSATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Gessato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Gessato.

Perché la soluzione è Gessato? Gessato indica un tessuto caratterizzato da righe verticali sottili e regolari, spesso utilizzato per abiti eleganti come giacche e pantaloni. Questo motivo, che ricorda le linee di gesso sulla lavagna, dona un aspetto raffinato e sobrio. Perfetto per uno stile classico e professionale, il gessato è un dettaglio che aggiunge eleganza senza eccessi, rendendo ogni outfit più sofisticato.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tessuto con righe verticali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

O T T L A I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOTTERIA" LOTTERIA

