Spirito custode di un clan primitivo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spirito custode di un clan primitivo' è 'Totem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOTEM
La risposta Totem è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Totem? Un totem è un simbolo sacro che funge da spirito protettore di un clan primitivo. Rappresenta un elemento naturale, animale o vegetale, con cui il gruppo si identifica e attribuisce poteri spirituali. Questo simbolo viene venerato e considerato un'emanazione della forza vitale che tutela e rafforza la coesione tra i membri del clan. La presenza del totem rafforza il senso di appartenenza e rispetto per le tradizioni ancestrali.
Spirito custode di un clan primitivo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Totem
Se la definizione "Spirito custode di un clan primitivo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totem'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Spirito custode di un clan primitivo
- Risposta: TOTEM
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: M
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Totem' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spirito custode di un clan primitivo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Spirito folletto Lo spirito di speranza nell attesa d un Salvatore Hanno spirito di iniziativa Spirito britannico Li batte lo spirito se c è
Altre definizioni collegate
Con spirito: Lo spirito malefico dell Otello
Con custode: Un custode celeste
Con primitivo: Primitivo nella caverna