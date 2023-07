Spirito britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spirito britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HUMOUR

Significato/Curiosita : Spirito britannico

Fenomenologia dello spirito è la storia romanzata della coscienza che via via si riconosce come spirito.» (g.w.f. hegel, fenomenologisa dello spiritio, prefazione)... Paraprosdokian parodia paronomasia sarcasmo satira, si distingue nettamente dall'humour. «l'umorista corre con la lepre, il satirico insegue coi cani» ronald... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Spirito britannico : spirito; britannico; Detti di spirito ; Lo spirito di speranza nell attesa d un Salvatore; Arguto spirito so; Li batte lo spirito se c è; spirito folletto; Il nome attuale dell Honduras britannico ; Samuel Taylor poeta britannico dell Ottocento; Un Jonathan scrittore britannico ; Il cantante britannico di Loser e Up all night; L Aldous scrittore britannico de Il mondo nuovo;

Cerca altre Definizioni