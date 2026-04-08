Primitivo nella caverna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Primitivo nella caverna' è 'Troglodita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROGLODITA

Perché la soluzione è Troglodita? Una troglodita è una persona che vive in ambienti sotterranei come caverne o grotte, spesso adottando uno stile di vita primitivo. Questa condizione può derivare da necessità di rifugio, isolamento o tradizioni antiche, che portano a uno stile di vita semplice e legato alla natura. La troglodita si caratterizza per l'assenza di tecnologie avanzate e per la forte connessione con l'ambiente naturale circostante. La sua esistenza rappresenta un esempio di adattamento alle condizioni estreme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Primitivo nella caverna". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Primitivo nella caverna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Troglodita

In presenza della definizione "Primitivo nella caverna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Primitivo nella caverna" conferma che la soluzione 'Troglodita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Troglodita

T Torino R Roma O Otranto G Genova L Livorno O Otranto D Domodossola I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Primitivo nella caverna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Troglodita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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