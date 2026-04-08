Primitivo nella caverna
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Primitivo nella caverna' è 'Troglodita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TROGLODITA
Perché la soluzione è Troglodita? Una troglodita è una persona che vive in ambienti sotterranei come caverne o grotte, spesso adottando uno stile di vita primitivo. Questa condizione può derivare da necessità di rifugio, isolamento o tradizioni antiche, che portano a uno stile di vita semplice e legato alla natura. La troglodita si caratterizza per l'assenza di tecnologie avanzate e per la forte connessione con l'ambiente naturale circostante. La sua esistenza rappresenta un esempio di adattamento alle condizioni estreme.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Primitivo nella caverna". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Primitivo nella caverna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Troglodita
In presenza della definizione "Primitivo nella caverna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Primitivo nella caverna" conferma che la soluzione 'Troglodita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Troglodita
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Primitivo nella caverna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Troglodita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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