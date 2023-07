Li batte lo spirito se c è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li batte lo spirito se c è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLPI

Significato/Curiosità : Li batte lo spirito se e è

"Lo spirito trionfa sia se è un ostacolo da superare, sia se ci colpisce con la sua forza e determinazione. Indipendentemente dalle avversità o dalle difficoltà che incontriamo lungo il cammino, è l'atteggiamento interiore che ci permette di superarle. Lo spirito è la forza che ci spinge a lottare, a perseverare e a crescere. Attraverso la sua energia, siamo in grado di trasformare i colpi della vita in opportunità di crescita e di raggiungere i nostri obiettivi. È lo spirito che ci spinge ad andare avanti, a superare le sfide e a realizzare i nostri sogni, indipendentemente dalle circostanze che ci circondano."

Altre risposte alla domanda : Li batte lo spirito se c è : batte; spirito; Sbatte re i pugni sul tavolo prevalere; Chi l accetta deve batte rsi; Chi vi sale si batte ; Si combatte con i tranquillanti; Si combatte con i dentifrici; spirito folletto; Vivaci spirito se; Viene detto anche spirito di vino; spirito di corpo; I sette dello spirito Santo;

