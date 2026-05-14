Un custode celeste

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un custode celeste' è 'Angelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGELO

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Perché la soluzione è Angelo? Un essere soprannaturale considerato un custode celeste è spesso rappresentato come un messaggero divino incaricato di proteggere e guidare gli esseri umani. Questa figura viene associata a una presenza benevola che interviene per assistere nelle difficoltà e portare conforto. La sua immagine si trova in molte tradizioni religiose e spirituali, dove assume il ruolo di protettore e guida spirituale. La presenza di un angelo può offrire speranza e sicurezza nei momenti di incertezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un custode celeste". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un custode celeste nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Angelo

Per risolvere la definizione "Un custode celeste", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un custode celeste" conferma che la soluzione 'Angelo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Angelo

A Ancona N Napoli G Genova E Empoli L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un custode celeste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Angelo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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