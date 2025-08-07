Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos
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SOLUZIONE: SPORADI
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Perché la soluzione è Sporadi? Le Sporadi sono un gruppo di isole nel mare Egeo, tra cui si trova anche Skopelos. Questo arcipelago greco è famoso per le sue spiagge incantevoli e i paesaggi verdi. Le isole offrono un mix di storia, cultura e natura, attirando visitatori da tutto il mondo. La loro posizione strategica e il fascino autentico le rendono un angolo di paradiso nel cuore della Grecia.
Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sporadi
In presenza della definizione "Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sporadi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos
- Risposta: SPORADI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sporadi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L arcipelago di cui fa parte Fuerteventura Cittadino della nazione di cui fa parte Aqaba Le piante erbacee di cui fa parte la colza Il comune portoghese di cui fa parte Estoril L acronimo della provincia pugliese di cui fa parte Andria
Altre definizioni collegate
Con arcipelago: Gli elementi di un arcipelago
Con greco: Il dio greco degli Inferi
Con parte: La parte di metallo che blocca la cintura in vita