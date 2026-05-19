Gli elementi di un arcipelago
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli elementi di un arcipelago' è 'Isole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ISOLE
Perché la soluzione è Isole? Le isole sono elementi di un arcipelago, costituendo singole porzioni di terra emerse circondate da acqua. Questi elementi possono variare notevolmente per dimensione, forma e caratteristiche geologiche, creando un insieme geografico unico. La loro posizione influisce sulla biodiversità e sull'economia locale, soprattutto in termini di turismo e risorse naturali. Le isole si distinguono per la loro capacità di formare sistemi insulari complessi, contribuendo alla diversità ambientale di una regione.
Gli elementi di un arcipelago nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Isole
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli elementi di un arcipelago
- Risposta: ISOLE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Isole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli elementi di un arcipelago". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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