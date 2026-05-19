Gli elementi di un arcipelago

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli elementi di un arcipelago' è 'Isole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLE

Perché la soluzione è Isole? Le isole sono elementi di un arcipelago, costituendo singole porzioni di terra emerse circondate da acqua. Questi elementi possono variare notevolmente per dimensione, forma e caratteristiche geologiche, creando un insieme geografico unico. La loro posizione influisce sulla biodiversità e sull'economia locale, soprattutto in termini di turismo e risorse naturali. Le isole si distinguono per la loro capacità di formare sistemi insulari complessi, contribuendo alla diversità ambientale di una regione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Isole'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Gli elementi di un arcipelago nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Isole

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli elementi di un arcipelago" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isole'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli elementi di un arcipelago
  • Risposta: ISOLE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
S Savona
O Otranto
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Isole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli elementi di un arcipelago". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Elementi dell arcipelago Gli inserimenti in opere pittoriche di elementi propri di un altro stile Storie per bambini con elementi di fantasia Gli elementi di una catena Serie di elementi metallici in cui passa corrente 

Altre definizioni collegate

Con elementi: L arte di governare basata su elementi illusori 

Con arcipelago: Un arcipelago pugliese 