La Soluzione ♚ L arcipelago di cui fa parte Fuerteventura

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANARIE

Curiosità su L arcipelago di cui fa parte fuerteventura: Sono 67. il vicino islote de lobos fa parte della municipalità di la oliva. con una superficie di 1.659 km² fuerteventura è la seconda isola delle canarie... Le Isole Canarie (in spagnolo: Islas Canarias) sono un grande arcipelago situato nell'oceano Atlantico al largo dell'Africa nord-occidentale, composto da sette isole maggiori e altre isolette minori, tutte di origine vulcanica, che formano una comunità autonoma della Spagna. Grazie alla posizione geografica, le Canarie sono la regione più meridionale e più occidentale della Spagna. È anche una delle otto regioni con particolare considerazione di nazionalità storica riconosciute come tali dal governo spagnolo. Le isole Canarie sono divise in due province: la provincia di Tenerife, con capitale Santa Cruz de Tenerife, cui fanno riferimento La ...

