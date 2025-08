Una grave sospensione per sacerdoti lat nei cruciverba: la soluzione è Adivinis

ADIVINIS

Curiosità e Significato di Adivinis

Vuoi sapere di più su Adivinis? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Adivinis.

Perché la soluzione è Adivinis? ADIVINIS deriva dal latino e significa tu indovini. È usato per indicare chi ha capacità di prevedere il futuro o risolvere enigmi, come quelli di un gioco di parole o di una sfida mentale. Questa parola richiama l’abilità di intuizione e di svelare misteri, rendendola perfetta in contesti di enigmistica o quiz, dove il talento sta nel scoprire ciò che non è immediatamente visibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sospensione : il divieto di celebrare inflitto ai sacerdotiLa celebrano tre sacerdotiGrave scomunicaAvevano per sacerdoti i druidiSacerdoti del dio Marte nell antica Roma

Come si scrive la soluzione Adivinis

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una grave sospensione per sacerdoti lat", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D M A A F M A I Mostra soluzione



