Sbrigate in ufficio nei cruciverba: la soluzione è Evase

Home / Soluzioni Cruciverba / Sbrigate in ufficio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sbrigate in ufficio' è 'Evase'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EVASE

Curiosità e Significato di Evase

La soluzione Evase di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Evase per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Evase? Evase indica le pratiche o i compiti completati e pronti per essere consegnati o chiusi. Quando si dice sbrigate in ufficio, si fa riferimento alle cose che sono state portate a termine, come documenti o richieste, e sono pronte per essere considerate concluse. È un termine che trasmette l’idea di efficienza e di lavoro completato con successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ufficio dal quale partono gli ordiniL ufficio del titolare della diocesiInstallato in un ufficioSi fanno dopo l orario d ufficioUn alto ufficio dell Onu

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Evase

La definizione "Sbrigate in ufficio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A L U E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLEURA" PLEURA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.