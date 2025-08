Quelle greche è inutile attenderle nei cruciverba: la soluzione è Calende

CALENDE

Curiosità e Significato di Calende

Perché la soluzione è Calende? Calende è un termine arcaico che indica i primi giorni del mese, spesso associati a scadenze o eventi futuri. Deriva dal latino Kalendae, riferendosi al calendario romano. Oggi si usa principalmente in contesti storici o letterari, e sottolinea un momento di attesa che, comunque, si rivela inutile. In sostanza, le calende sono quei momenti che, alla fine, non portano nulla di concreto.

Come si scrive la soluzione Calende

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

