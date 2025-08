Commerciante senza negozio fisso nei cruciverba: la soluzione è Ambulante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Commerciante senza negozio fisso' è 'Ambulante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBULANTE

Curiosità e Significato di Ambulante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ambulante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ambulante? Un commerciante senza negozio fisso è chi si sposta di luogo in luogo per vendere i propri prodotti o servizi, spesso su bancarelle o in fiere. Questa figura è conosciuta come ambulante e rappresenta un modo flessibile e dinamico di fare commercio, senza vincoli di una sede stabile. È una forma di vendita molto diffusa e apprezzata per la sua praticità e vicinanza alla clientela.

Come si scrive la soluzione Ambulante

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I I T E N N A D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIDENTINA" TRIDENTINA

