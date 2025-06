La svolge il commerciante nei cruciverba: la soluzione è Attività

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La svolge il commerciante' è 'Attività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTIVITÀ

Perché la soluzione è Attività? L'attività del commerciante riguarda tutte le azioni e i servizi svolti per vendere prodotti o offrire servizi ai clienti. È l'insieme delle operazioni quotidiane che permettono di gestire un negozio o un'impresa, dalla selezione delle merci alla promozione, fino alla vendita finale. In sintesi, rappresenta il cuore dell'impresa commerciale e il modo in cui si concretizza il suo ruolo sul mercato.

