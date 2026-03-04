Negozio di medicinali vendibili senza ricetta

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Negozio di medicinali vendibili senza ricetta' è 'Parafarmacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFARMACIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negozio di medicinali vendibili senza ricetta" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negozio di medicinali vendibili senza ricetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Parafarmacia? Una parafarmacia è un esercizio commerciale dove si possono acquistare prodotti farmaceutici e di cura personale senza la necessità di una prescrizione medica. In questo tipo di negozio si trovano anche integratori, cosmetici e dispositivi medici di uso comune, rendendo più semplice l’accesso a molte categorie di prodotti. La presenza di personale qualificato garantisce consigli e informazioni utili per l’utilizzo corretto dei prodotti. La parafarmacia rappresenta un punto di riferimento per chi cerca comodità e assistenza nel settore della salute e del benessere.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Negozio di medicinali vendibili senza ricetta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negozio di medicinali vendibili senza ricetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Parafarmacia:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze A Ancona R Roma M Milano A Ancona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negozio di medicinali vendibili senza ricetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

