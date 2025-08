Colosso del settore alimentare con sede svizzera nei cruciverba: la soluzione è Nestlè

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colosso del settore alimentare con sede svizzera' è 'Nestlè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NESTLÈ

Curiosità e Significato di Nestlè

Perché la soluzione è Nestlè? Nestlé è un colosso nel settore alimentare, con sede in Svizzera, noto per i suoi prodotti che spaziano da cioccolato a cibi confezionati. Fondata nel 1866, rappresenta un punto di riferimento globale per qualità e innovazione nel mondo del cibo e delle bevande. La sua presenza capillare la rende un simbolo di affidabilità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Nestlè

Stai cercando la risposta alla definizione "Colosso del settore alimentare con sede svizzera"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

L Livorno

È -

