RIMPASTO

Curiosità e Significato di Rimpasto

Perché la soluzione è Rimpasto? Rimpasto indica un cambiamento o una modifica all’interno di un governo, spesso con la sostituzione di ministri o la riorganizzazione delle deleghe, solitamente dopo una crisi politica o un malcontento. È un modo per ristrutturare le istituzioni e cercare di ristabilire stabilità e credibilità. In pratica, rappresenta un nuovo inizio per chi guida il Paese.

Come si scrive la soluzione Rimpasto

R Roma

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O C A U A N R M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCOMUNARE" ACCOMUNARE

