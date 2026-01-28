Grande crisi e confusione

Home / Soluzioni Cruciverba / Grande crisi e confusione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande crisi e confusione' è 'Marasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARASMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande crisi e confusione" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande crisi e confusione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Marasma? Una situazione di caos e disordine che può coinvolgere una comunità o un'intera società viene chiamata marasma. È un momento in cui tutto sembra sregolato, con confusione e incertezza diffusa. La parola richiama immagini di tumulto e difficoltà, spesso associati a momenti di difficoltà o di grande agitazione. In questi periodi, le persone si trovano a dover affrontare numerosi ostacoli, vivendo una fase di grande turbamento.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grande crisi e confusione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marasma

La soluzione associata alla definizione "Grande crisi e confusione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande crisi e confusione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marasma:

M Milano A Ancona R Roma A Ancona S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande crisi e confusione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gran confusione generaleConfusione dovuta all etàConfusione generaleStato di grande confusioneGrande confusioneGrande città di IsraeleDanno inizio alla crisi di governoIl più grande fra i felini