È propria d un governo sull orlo della crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È propria d un governo sull orlo della crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INSTABILITÀ

Significato/Curiosita : E propria d un governo sull orlo della crisi

La crisi finanziaria del 2007-2008 fu una crisi finanziaria mondiale segnata da una crisi di liquidità e talvolta da crisi di solvibilità sia a livello... instabilità si riferisce genericamente alla condizione di mancanza di stabilità. instabilità a carico di punta instabilità atmosferica instabilità chimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È propria d un governo sull orlo della crisi : propria; governo; sull; orlo; della; crisi; Esclamazione propria dell impaziente; Perdere la propria freschezza; Non sempre bisogna fidarsi della propria ; Essere adatto appropria to; Di propria iniziativa specie in ambito giuridico; Grande coalizione oppure governo di larghe; Vi ha sede il governo keniano; Il capo del governo italiano Presidente del; Una spinta per far cadere un governo ; Li governò Ceausescu; sull e carte nautiche sono solo dei puntini; Si piantano sull e tombe; Il capoluogo sull a costa ovest della Sardegna; L immagine sull altare del pope; Si impuntano sull a erre; Rotto sull orlo ; Centro d orlo ; In mezzo all orlo ; Riempire fino a raggiungere l orlo ; L insieme dei peletti sull orlo delle palpebre; Noto istmo della Crimea; L organo a capo della SpA; L avanzo della candela; Il museo della pittura; Il primo della scalata; Una crisi improvvisa e imprevista; Base siciliana teatro di una crisi ItaliaUSA; crisi d affari; L agire con ipocrisi a; Il vertice d una crisi ;

Cerca altre Definizioni