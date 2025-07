Sono false quelle di coccodrillo nei cruciverba: la soluzione è Lacrime

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono false quelle di coccodrillo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono false quelle di coccodrillo' è 'Lacrime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LACRIME

Curiosità e Significato di Lacrime

La parola Lacrime è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lacrime.

Perché la soluzione è Lacrime? Le lacrime sono gocce di liquido che si formano negli occhi, spesso associate a emozioni come tristezza o gioia, ma anche a irritazioni o allergie. Sono un modo naturale del nostro corpo per proteggere e lubrificare l'occhio, oltre a svolgere una funzione comunicativa importante. In breve, rappresentano il linguaggio silenzioso delle emozioni umane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lacrime

Se "Sono false quelle di coccodrillo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

C Como

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I I N M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARINI" MARINI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.