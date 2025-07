Un serpente o un coccodrillo nei cruciverba: la soluzione è Rettile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un serpente o un coccodrillo' è 'Rettile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTILE

Curiosità e Significato di Rettile

Hai risolto il cruciverba con Rettile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Rettile.

Perché la soluzione è Rettile? Un rettile è un animale a sangue freddo con pelle squamosa e un modo di vivere spesso vicino all'acqua o nel deserto. Include specie come serpenti, coccodrilli, lucertole e tartarughe. Questi animali sono noti per la loro capacità di adattarsi a ambienti diversi e di muoversi lentamente o agilmente. La parola racchiude una vasta gamma di creature affascinanti e importanti per l'ecosistema.

Come si scrive la soluzione Rettile

Stai cercando la risposta alla definizione "Un serpente o un coccodrillo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

