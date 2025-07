È simile al coccodrillo e all alligatore nei cruciverba: la soluzione è Caimano

È simile al coccodrillo e all alligatore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È simile al coccodrillo e all alligatore' è 'Caimano'.

CAIMANO

Curiosità e Significato di Caimano

La parola Caimano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caimano.

Perché la soluzione è Caimano? Il caimano è un rettile simile al coccodrillo e all’alligatore, ma più piccolo e con alcune differenze nel muso e nella postura. Vivente principalmente in Sud America, si trova in ambienti acquatici come fiumi, lagune e stagni. Conosciuto per la sua capacità di adattarsi a diversi habitat, il caimano rappresenta una specie affascinante e importante per l’ecosistema.

Come si scrive la soluzione Caimano

Stai cercando la risposta alla definizione "È simile al coccodrillo e all alligatore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

I Imola

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

