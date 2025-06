Un coccodrillo in miniatura nei cruciverba: la soluzione è Lucertola

LUCERTOLA

Curiosità e Significato di Lucertola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Lucertola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lucertola? Una lucertola è un rettile di piccole dimensioni, simile a un mini coccodrillo per forma e pelle squamosa. Agile e agile, si trova spesso in ambienti caldi e aridi, sfuggendo ai predatori con rapide corse e capacità di perdere la coda. La sua presenza ricorda un coccodrillo in versione ridotta, rendendola un simbolo di astuzia e adattabilità nel mondo animale.

Come si scrive la soluzione Lucertola

Hai trovato la definizione "Un coccodrillo in miniatura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

U Udine

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A P I S I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARISINA" PARISINA

