AVALLO

Curiosità e Significato di Avallo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Avallo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Avallo? L'**avallo** è una garanzia personale data da una terza persona (avallante) che si impegna a pagare un debito se il debitore principale non lo fa. Viene spesso richiesto in ambito finanziario o commerciale per rafforzare l'affidabilità di un pagamento. In pratica, l'avallo funge da sicurezza aggiuntiva, tutelando chi presta denaro o fornisce un servizio. È uno strumento di protezione molto usato nel mondo degli affari.

Come si scrive la soluzione Avallo

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

