Garanzia o promessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garanzia o promessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARRA

Cioè, se gli sposi hanno previsto degli obblighi particolari a garanzia della promessa effettuata, questo accordo è da considerarsi comunque nullo e privo... arra è una suddivisione dell'india, classificata come census town, di 19.911 abitanti, situata nel distretto di purulia, nello stato federato del bengala... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

