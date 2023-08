Consegnare a un creditore a garanzia di un debito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consegnare a un creditore a garanzia di un debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPEGNARE

Significato/Curiosita : Consegnare a un creditore a garanzia di un debito

Del creditore, contestualmente al debitore principale, veniva a questi equiparato. in epoca preclassica, sorsero le tipiche obbligazioni di garanzia: sponsio... Questa arma aveva sia la capacità di impegnare fanterie con proiettili ad alto esplosivo, sia quella di impegnare veicoli corazzati con proiettili perforanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

