Estinguere il debito
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Estinguere il debito' è 'Saldare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Estinguere il debito
- Risposta: SALDARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SDAE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Saldare? Salvare il debito significa completare il pagamento di quanto si deve. È un gesto di responsabilità che permette di liberarsi da obblighi finanziari. Quando si salda, si chiude un capitolo e si può guardare avanti con maggiore serenità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Estinguere il debito: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Estinguere il debito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Saldare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.