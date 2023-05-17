Estinguere il debito

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Estinguere il debito' è 'Saldare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A L D A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Estinguere il debito

Estinguere il debito Risposta: SALDARE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S D A E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Saldare? Salvare il debito significa completare il pagamento di quanto si deve. È un gesto di responsabilità che permette di liberarsi da obblighi finanziari. Quando si salda, si chiude un capitolo e si può guardare avanti con maggiore serenità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Estinguere il debito: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Estinguere il debito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Saldare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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