Quella riscaldata non è buona come un tempo nei cruciverba: la soluzione è Minestra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella riscaldata non è buona come un tempo' è 'Minestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINESTRA

Curiosità e Significato di Minestra

La soluzione Minestra di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Minestra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Minestra? La minestra è una pietanza calda e confortante, preparata con brodo e ingredienti come verdure, pasta o riso. Spesso consumata nelle famiglie italiane, rappresenta un pasto semplice ma nutriente, capace di riscaldare il cuore e il corpo. La sua bontà può variare nel tempo, ma resta sempre un simbolo di tradizione e convivialità in cucina.

Come si scrive la soluzione Minestra

La definizione "Quella riscaldata non è buona come un tempo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A P U T E R D C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARACADUTE" PARACADUTE

