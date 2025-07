Nave da carico e passeggeri per brevi distanze nei cruciverba: la soluzione è Traghetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nave da carico e passeggeri per brevi distanze' è 'Traghetto'.

TRAGHETTO

Curiosità e Significato di Traghetto

Traghetto.

Perché la soluzione è Traghetto? Un traghetto è un mezzo di trasporto che collega rapidamente due punti, trasportando sia passeggeri che veicoli su distanze brevi. Utilizzato spesso in zone costiere o tra isole, permette spostamenti pratici e veloci senza dover percorrere lunghe tratte via terra o aria. È un modo efficiente per attraversare acque interne o marittime, facilitando la mobilità quotidiana.

Come si scrive la soluzione Traghetto

Hai trovato la definizione "Nave da carico e passeggeri per brevi distanze" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

