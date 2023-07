Sistemazione del carico della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistemazione del carico della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STIVAMENTO

Significato/Curiosita : Sistemazione del carico della nave

Funzionalità operativa per la quale la nave è stata destinata in esercizio, quali ad esempio gli impianti per il carico dei liquidi, delle merci o dei mezzi... Caricare/scaricare due navi contemporaneamente. 5000 m² di molo sono adibiti per lo stivamento della merce non deperibile, mentre ulteriori 1600 m² sono utilizzati come... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

