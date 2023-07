Una nave passeggeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nave passeggeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LINER

Significato/Curiosità : Una nave passeggeri

Un liner è una grande nave passeggeri progettata per offrire un lussuoso e confortevole viaggio ai suoi ospiti. Dotata di numerose cabine, aree comuni, ristoranti, bar, spazi per intrattenimento e attività ricreative, una nave passeggeri offre una vasta gamma di servizi e strutture per il relax e il divertimento dei passeggeri. Solitamente utilizzata per crociere marittime, una nave passeggeri offre anche una vasta gamma di destinazioni, permettendo ai passeggeri di esplorare diverse città e paesi durante il loro viaggio.

Altre risposte alla domanda : Una nave passeggeri : nave; passeggeri; Sistemazione del carico della nave ; Una nave per Drake; La via seguita dalla nave ; nave da fiordi; La nave con i ponti di volo; Canta passeggeri distratti; Lo attendono i passeggeri al gate; Ospitano i passeggeri in cielo; Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri ; Un gigante fra gli aerei passeggeri ;

